Травень, 28 в 22:36

Наступного тижня Україну очікують гарні новини щодо підтримки з боку країн Заходу.

Про це у вечірньому зверненні повідомив голова української держави Володимир Зеленський.

– Звичайно, дуже багато залежить від партнерів. Від їхньої готовності надати Україні все необхідне для захисту свободи. І я очікую з цього приводу хороших новин вже наступного тижня, – сказав він.

Про що саме йдеться президент не уточнив. Втім, він додав, що наступного тижня, а саме 30-31 травня, він прийме участь у засіданні Європейської Ради.

Зараз дивляться

– Буду звертатись до учасників засідання. Зокрема, і про це говоритиму. Про терор, який став на сьогодні фактично єдиною формою дій російської держави по відношенню до Європи. Терор на землі в Україні. Терор на енергетичному ринку всієї Європи, не тільки нашої держави. Терор на продовольчому ринку, причому вже в глобальному масштабі, – повідомив Володимир Зеленський.

Зокрема, у зверненні до Європейської Ради, він пообіцяв приділити необхідну увагу прогресу в розвитку України, який вже досягнутий і який може бути досягнутий найближчим часом, сказав президент Зеленський.

Крім того, наступного тижня президент України планує продовжити свої звернення до парламентів європейських країн та проводити іншу міжнародну активність, направлену на посилення України та спільного тиску усього вільного світу на Росію.

Зазначимо, що 24 травня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ембарго на російську нафту – це питання кількох тижнів.