Біля узбережжя Криму окупанти затримали турецькі рибальські катери з 12 моряками

Травень, 29 в 21:00

Військово-морські сили Росії затримали біля берегів тимчасово окупованого Кримського півострова турецькі рибальські катери з 12 рибалками на борту. Вони переправляли улов Чорним морем.

Про це у неділю, 29 травня, повідомляє CNN Turk.

Видання спростувало заяви Росії про те, що ці суди нібито не були зареєстровані, та вказало, що одне з них зареєстроване в порту Гемлік, а інше – у Сар’єрі.

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Як уточнюється, катери з 12 рибалками на борту пішли у море 15 травня. Вони полювали біля берегів окупованого Криму та 18 травня підійшли до півострова, після чого їх захопив російський військовий корабель. Рибалок затримали, але їм вдалося зателефонувати своїм рідним супутниковим телефоном, щоб повідомити про те, що сталося.

Пізніше турецькі катери доправили до Севастополя у супроводі військових кораблів РФ. Там окупаційна влада конфіскувала у турків рибу та човни, а самих рибалок оштрафували на 30 тис. доларів.