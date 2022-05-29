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Факти / Україна

На Запоріжжі Азов та ЗСУ знищили заховану в ангарі ворожу техніку

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
На Запоріжжі Азов та ЗСУ знищили заховану в ангарі ворожу техніку

У степах Запорізької області бійці окремого підрозділу Сил спеціальних операцій (ССО) Азов та воїни Збройних сил України знищили заховану окупантами техніку в ангарі.

Про це повідомляється в Telegram-каналі ССО Азов.

Напередодні повідомлялося, що бійці Азову та ЗСУ успішно ліквідували позиції російських окупантів у Запорізькій області.

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На другий день українські воїни виявили схованку російської техніки у фермерському ангарі. Позицію ворога успішно знищили.

Раніше повідомлялося, що три бойові екіпажі зі складу окремої артилерійської бригади Запорізька Січ завдали вогневого ураження по противнику 155-мм снарядами самохідної артилерійської установки (САУ) типу CAESAR.

Фото: Азов

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