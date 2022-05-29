Травень, 29 в 9:43

Відносно спокійно ніч минула у низці областей України. Тим часом на Київщині ввечері 28 травня спрацювала ППО у Бучанському районі. Жертв та руйнувань немає.

На Дніпропетровщині ніч і ранок спокійні. Однак напередодні увечері російські війська завдали ракетних ударів по Кривому Рогу. Зруйноване промислове підприємство. Люди не постраждали.

У Харківській області протягом доби обстрілювали Ізюмський район (Балаклію та Савинці) – троє людей поранено, у місті Золочів — двоє людей постраждали, у селі Коробочкине Чугуївського району — один постраждалий. Увечері біля Барвінкового (Ізюмський район) загинула від обстрілів 60-річна жінка.

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На Луганщині бойові дії тривають у Сєвєродонецьку. Російські окупанти намагались узяти місто до Дня Сєвєродонецька, який відзначають сьогодні, 29 травня.

У Лисичанську російський снаряд влучив в багатоповерхівку. Одна людина загинула на місці, чотирьох місцевих жителів госпіталізовано із травмами різного ступеня тяжкості. Авіаударом зруйновано кінотеатр Дружба, зазнали пошкоджень 22 будинки. Всього двоє загиблих, четверо поранених.

На Донеччині немає газу на території області, частково відсутні вода і електрика. Обстріли тривають по всій лінії фронту. За минулу добу — двоє загиблих і троє поранених.

Зранку російські окупанти вчергове обстріляли Миколаїв, удар прийшовся на житлові квартали. Щонайменше два боєприпаси розірвалися просто у дворах багатоповерхівок.

Унаслідок обстрілу пошкоджено декілька багатоквартирних будинків. Одна людина загинула на місці. Також наразі відомо щонайменше про шістьох поранених цивільних.

28 травня вдень були обстріли в Інгульській та Широківській громадах. Постраждалих і пошкоджень, за попередньою інформацією, немає. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді.

На Херсонщині стабільно гарячими точками залишаються населені пункти Великоолександрівської, Нововоронцовської, Калинівської, Високопільської, Чорнобаївської територіальних громад. Бойові дії у цих громадах тривали практично весь день, люди знову фіксували багато бойової техніки та авіацію.

Внаслідок обстрілів критична ситуація у Чорнобаївці. 29 травня через бойові дії дістали травми мирні люди, ще один чоловік загинув.

Джерело: Дані обласних військових адміністрацій

Фото: Генштаб ЗСУ