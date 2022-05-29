Окупанти мають значні втрати: Гайдай про ситуацію в Сєверодонецьку
На території Луганської області тривають бої на підступах до Сєвєродонецька.
Про це у своєму Telegram каналі повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
– Обстріли не вщухають, найгарячіше – в Сєвєродонецьку. Місто під українським прапором, – написав очільник області.
Він зазначив, що окупаційні війська РФ не можуть просунутись далі готелю Мир і мають значні втрати.
– Тривають бої в селах на підступах до Сєвєродонецька, – повідомив він.
Сергій Гайдай додав, що наразі під контролем України залишаються Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Горська громада та населені пункти в напрямку Лисичанськ-Бахмут.
– Уся територія Луганської області обстрілюється постійно. Немає такого населеного пункту, який би не обстрілювався. При цьому Сєверодонецьк зараз просто рівняють з землі, на нього скидають авіабомби, обстрілюють Градами, Смерчами, Ураганами. Атакують з танків, артилерії, мінометні обстріли. Усе озброєння, яке є в російської армії, усе це застосовується, на жаль, в моєму родному місті, – повідомив Сергій Гайдай.
За його словами, наразі зруйнована уся інфраструктура міста: немає ані води, ані газу, ані електроенергії. Водночас російські війська обстрілюють гуманітарні штаби, лікарні та мости.
– Дуже важким буде наступний тиждень, бо усі сили Росія кинула на захоплення Сєверодонецьку, або ж щоб відрізати область від комунікацій, – зазначив він.
За словами голови ОВА, для перемоги українським військовим потрібні далекобійна артилерія, безпілотні комплекси та засоби для боротьби з ворожими дронами.
Джерело: Сергій Гайдай
Фото: Сергій Гайдай