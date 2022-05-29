Травень, 29 в 20:17

Головний редактор Defense Express Олег Катков проаналізував, чи Берлін може постачати Києву більше зброї, а також зазначив, як змінилася військова підтримка Німеччиною України з початку війни.

Про це у неділю, 29 травня, пише видання НВ.

Як зазначається, раніше німецьке видання Welt am Sonntag повідомило, що за останні дев’ять тижнів уряд Олафа Шольца нібито звів до мінімуму постачання зброї в Україну. Проте віце-канцлер Німеччини Роберт Габек виступив із спростуванням цієї інформації.

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Катков, аналізуючи ці дані, зазначив, що необхідно бути дуже обережними із заявами про військову допомогу Німеччині.

– На першому етапі війни, у лютому-березні, Німеччина передавала досить велику кількість озброєння, яке знаходилося на базах зберігання часів Варшавського договору, тобто у Східній Німеччині. Там справді йшов великий потік радянського озброєння, яке нам досить оперативно передали. Але це було легким озброєнням. Як тільки мова дійшла до важкого озброєння, вперлися у два моменти, – повідомив він.

Насамперед, як зазначає головний редактор Defense Express, у Німеччині, незважаючи на те, що це, здавалося б, велика країна, і в неї потужніші Збройні сили, насправді у Берліна в рази менше танків, ніж у Києва.

Також у Бундесверу втричі-вчетверо менше самохідних артилерійських установок.

Катков нагадав, що Європа, а особливо Німеччина, протягом 30 років після розпаду Радянського Союзу активно економила кошти на озброєнні та утриманні своєї армії.

– Що зараз коїться? У самій Німеччині є величезне лобі оборонних компаній, насамперед це Реінметал, які намагаються вибити постачання зброї в Україну: і того, що може виробити нове, і того, що вже є на складах зберігання – застарілі БМП Мардер і зовсім застарілі танки Леопард 1А5, які давно зняті із озброєння Бундесверу, але у достатній кількості знаходяться на складах оборонної компанії, – розповів він.

За даними головного редактора Defense Express, всередині Німеччини “почалася величезна “заруба” між урядом та оборонними компаніями.

– Наприклад, Der Spiegel постійно висвітлює, що Німеччина нічого не передає, гальмує, а Реінметал готовий видавати раз на тиждень по кілька десятків БМП Україні. Тим не менш, жодних поставок зброї не відбувається і Шольц окреслив можливу передачу озброєння у вигляді артилерійських систем, але нічого не сказав ні про можливість передачі бронетехніки (тобто ні про БМП Мардера, ні про Леопарда), ні про іншу зброю, – розповів Катков.

Крім того, за його словами, у Німеччині знаходиться штаб-квартира Airbus Helicopters, які мають на озброєнні вертоліт EC135, який вже знайомий, тому що він використовується прикордонною службою та Службою з надзвичайних ситуацій.