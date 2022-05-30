Київ розпочинає реконструкцію та капремонт будівель, пошкоджених обстрілами РФ – Кличко

Травень, 30 в 16:45

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця розпочинає реконструкцію та капремонт будівель, пошкоджених обстрілами Російської Федерації.

– Київ виділяє кошти та приступає до реконструкції та капремонту житлових будинків та приміщень соціальної інфраструктури столиці, пошкоджених обстрілами російських варварів. Столиця виділяє із бюджету близько 600 мільйонів гривень. Ще 200 мільйонів пообіцяв надати уряд, – пояснив Кличко у заяві, опублікованій на його сторінках у соцмережах у понеділок, 30 травня.

Він зазначив, що влада Києва дуже розраховує на виділення грошей від уряду, оскільки необхідно відновити майже 390 будівель, з яких понад 220 – житлові будинки.

Інші приміщення, це, за словами Кличка, об’єкти соціальної інфраструктури – такі, як медустанови, садочки, школи, установи соціального захисту та адмінбудівлі.

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Фото: Віталій Кличко