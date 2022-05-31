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Факти / Україна

На Донеччині росіяни вбили трьох мирних жителів, ще чотирьох поранено – голова ОВА

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
На Донеччині росіяни вбили трьох мирних жителів, ще чотирьох поранено – голова ОВА

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на Донбасі в результаті російської агресії було вбито трьох мирних жителів, ще четверо отримали поранення.

Про це він написав на своєму каналі в Telegram у понеділок, 30 травня.

– Росія вбиває цивільних! За 30 травня росіяни вбили трьох мирних жителів Донбасу: 2 у Торецьку та 1 в Авдіївці. Ще чотири особи отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен військовий злочинець буде покараний! – наголосив Павло Кириленко.

Раніше глава ОВА повідомив, що в результаті бойових дій у Бахмутському районі стався витік аміаку, в небезпеці виявилося кілька населених пунктів.

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