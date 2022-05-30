Травень, 30 в 20:44

Російські окупанти облаштовують фільтраційні табори для українців не лише на тимчасово захоплених територіях України, а й у Росії.

Про це поінформував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його даними, російські загарбники облаштували фільтраційні табори в районі пунктів переходу держкордону РФ з Естонією.

– Окупанти не просто не знижують темп депортації та фільтрації, але вдаються до нових засобів “денаZіфікації”. Тепер фільтраційні табори для українців не тільки на окупованої території України. Надійшли перші свідчення про облаштування фільтраційних таборів безпосередньо в Росії, в районі пунктів переходу державного кордону РФ з Естонією, – зазначив він.

За інформацією Андрющенка, окупанти доставляють до такого табору українців, які намагаються перетнути кордон та залишити територію РФ. Він наголосив, що умови у фільтраційних таборах у РФ ще гірші, ніж на окупованих територіях України.

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Радник мера закликав маріупольців використовувати інші шляхи виїзду з РФ після депортації: зокрема, через Білорусь та Грузію.

– Маріупольці, які потрапили до такого табору вперше два тижні тому, розповідають, що табір у Безіменному Новоазовського району виглядає дитячою забавкою в порівнянні з прикордонним російським. Тенденція справжнього геноциду набирає обертів. Тому, маріупольці, ті що намагаються втекти з Росії, – будьте пильними. Використовуйте інші шляхи втечі, зокрема через Білорусь та Грузію, – наголосив Андрющенко.

Він також оприлюднив останні дані щодо примусової депортації мешканців Маріуполя. За словами Андрющенка, протягом минулої доби до фільтраційного табору в окупованому селі Безіменне (Новоазовський район Донецької області) окупанти доставили 253 людини, зокрема 33 дитини.

А звідти до російського міста Таганрог загарбники депортували 235 маріупольців, серед яких 28 дітей.

Станом на 21 травня повідомлялося, що від початку повномасштабної війни окупанти депортували з України понад 1,3 млн громадян, серед яких більш ніж 232 тис. дітей.

Згідно з офіційними даними, в Маріуполі внаслідок постійних обстрілів військ РФ та блокади загинули щонайменше 22 тис. людей. Точна кількість загиблих поки що невідома.

У Маріуполі та поблизу нього зафіксовано кілька місць масового поховання людей. За даними міськради Маріуполя, окупанти на кладовищах копають траншеї та вкладають тіла маріупольців у кілька шарів.

Джерело: Петро Андрющенко