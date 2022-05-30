Травень, 30 в 17:59

У понеділок, 30 травня, Парламентська асамблея НАТО заявила про “непохитну” підтримку демократії, незалежності та територіальної цілісності України, а також закликала країни Альянсу істотно збільшити постачання військової техніки до Києва і посилити “масштабні, руйнівні та стійкі санкції”.

Про це йдеться у заяві, опублікованій за результатами засідання асамблеї.

– Наші українські друзі та партнери чітко дали зрозуміти: вони не прогнуться. І ми також не будемо. Україна повинна мати можливість ефективно захищати себе, а Росія не може досягти успіху. Путін та його помічники повинні знати, що ціна, яку вони платять за свою безрозсудну та маніакальну війну, буде лише зростати, – наголосив президент ПА НАТО, конгресмен США Джеральд Конноллі.

Як уточнюється, понад 200 законодавців із приблизно 30 країн Альянсу одноголосно схвалили декларацію під назвою “Взаємодія з Україною”, в якій засудили війну Росії “найрішучішим чином”.

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– Росія прагне зруйнувати українську демократію, залякати інші суверенні та демократичні країни та, у ширшому розумінні, підірвати фундаментальні цінності НАТО та всього демократичного, цивілізованого та мирного світу, – йдеться у заяві.

На асамблеї країни-члени НАТО домовилися посилити санкції, зокрема за рахунок поетапної відмови від імпорту енергоносіїв, доки Росія не виведе всі війська з усієї України.

Конноллі закликав союзників “істотно збільшити рівень обміну розвідувальними даними та постачання військової техніки, особливо зенітних, артилерійських, протиракетних та протикорабельних систем, боєприпасів, які терміново необхідні Україні для захисту від російської агресії”.

Тим часом речник Верховної Ради Руслан Стефанчук та голова української делегації в ПА НАТО Єгор Чернієв звернулися до Асамблеї із закликом прискорити постачання озброєння.

– Поки ця війна триває, кількість безневинних жертв лише збільшуватиметься, тому наше завдання – якнайшвидше зупинити російського агресора. Настав час демократіям об’єднатися, щоб ухвалювати швидкі, чіткі та відповідальні рішення, – сказав Стефанчук під час включення до засідання через відеозв’язок з Києва.

Нагадаємо, декларація ПА НАТО, подана польським депутатом Міхалом Щербою, закликала союзні країни збільшити гуманітарну та фінансову допомогу Україні; підтримувати ініціативи щодо притягнення російського та білоруського керівництва до відповідальності відповідно до міжнародного права; домовитися про наступні кроки на підтримку шляху інтеграції України до НАТО.