Передача зброї Україні не втягне у війну інші держави – Кулеба

Травень, 30 в 19:14

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що передача зброї Україні не втягне інші держави у війну, розв’язану Російською Федерацією.

Про це він сказав у понеділок, 30 травня, на брифінгу із французькою колегою Катрін Колонна.

Міністр закликає не йти на поводу у заяв росіян та проросійських європейських політиків чи інтелектуалів про те, що Україні нібито не можна давати жодної зброї, бо це “втягне у війну”.

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– Ніщо не втягне вас у війну, поки ваші солдати не воюватимуть за нас. А ми, нагадаю, ніколи не просили, щоби ваші солдати за нас воювали. Ми знаємо як перемагати. Ми знаємо як воювати. Дайте нам всю необхідну зброю – і ми переможемо, і ніхто у світі не буде втягнутий у цю війну, – наголосив Кулеба.

Глава зовнішньополітичного відомства зазначає, що РФ добивається, щоб Україні ніхто не допомагав, щоб війська окупантів якнайшвидше вбили якнайбільшу кількість українців і захопили якнайбільше території.

– Тому вони ходять і щокроку всім погрожують страшними наслідками за підтримку України, але правда очевидна, – резюмував міністр.

Раніше Кулеба заявив, що Україна не піде на поступки Путіну, оскільки стратегія його умиротворення з 2014 року до початку повномасштабного вторгнення – провалилася.