Путін не переможе – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив українців у всебічній підтримці і висловив переконання, що президент РФ не переможе у розв’язаній війні проти України.

Про це глава уряду ФРН заявив у відеозверненні під час телемарафону Save Ukraine, який відбувається у центрі Берліна, як повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що Німеччина разом з друзями та партнерами надає допомогу, щоб українська економіка не зазнала колапсу, надсилає зброю, щоб українці боронили себе. Також канцлер додав, що Німеччина гостинно прийняла майже 800 тисяч біженців з України.

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– Ми разом з вами – думками та серцями, – заявив Олаф Шольц.

– Путін не переможе… Ми разом з вами, ми об‘єднані, – наголосив Шольц.

Також канцлер Німеччини додав, що будуються плани повоєнної відбудови України.

Нагадаємо, Польща готова офіційно стати гарантом безпеки України. Інформацію про це підтвердив президент Польщі Анджей Дуда.