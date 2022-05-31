Травень, 30 в 22:24

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість постачання Україні реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) без далекобійних ракет.

Про це із посиланням на свої джерела у Пентагоні повідомляє Washington Post.

– Відправлення РСЗВ перебуває на розгляді, але варіанти з можливістю завдання далекого удару не розглядаються, – розповів співрозмовник видання.

У виданні зазначили, що Байден 30 травня заявив журналістам, що Сполучені Штати “не збираються спрямовувати в Україну ракетні системи, які можуть досягти території Росії”, окрім спеціалізованих ракет.

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Журналісти наголошують, що це залишає відкритою можливість того, що адміністрація відправить Україні РСЗВ із реактивними снарядами меншої дальності.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв назвав коментар Байдена у понеділок “раціональним”.

За словами американських офіційних осіб, останніми днями Рада національної безпеки обговорювала, як допомогти Києву захистити себе, не спровокувавши мстивих дій з боку Росії проти американських військ або союзників.

Як повідомляється, типові ракети, випущені РСЗВ, мають дальність дії близько 43 миль. Тип ракет, який Сполучені Штати, ймовірно, не надсилатимуть, називається армійською тактичною ракетною системою, яка може вражати цілі набагато далі, до 186 миль.

Навіть ракети меншої дальності більш ніж удвічі перевищують вогневу міць України. Київські сили використовують американські гаубиці M777, дальність дії яких становить близько 18 миль.