У Бахмутському районі через бойові дії стався витік аміаку – ОВА
Голова Донецької ОВ Павло Кириленко повідомив, що в Бахмутському районі внаслідок бойових дій стався витік аміаку.
– У Бахмутському районі внаслідок бойових дій пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу Тольятті – Одеса. Ця гілка не використовується з 2014 року, клямки закриті, але аміак із неї зараз випливає самопливом. Хмара аміаку рухається над ґрунтом від села Травневе у бік Бахмута. У зону поразки можуть потрапити Бахмут, Гладосово, Дача, Миколаївка Друга, Одрадівка та Опитне, – перерахував він у себе в Telegram у понеділок, 30 травня.
Кириленко уточнив, що місцева влада сповістила населення про необхідні заходи безпеки, а рятувальники готові усунути наслідки аварії.
Про загиблих та постраждалих інформації немає.
Пізніше Кириленко додав, що загрози для Бахмута через витік аміаку немає.
– Рятувальники провели обстеження – на відрізку трубопроводу 7,5 км перебуває орієнтовно 250 тонн аміаку. Витік – незначний. Радіус можливої поразки хмарою аміаку становить близько 4 км, – написав він.
При цьому в зоні ураження все ж таки опинилися Кодема, Гладосово, Семигір’я, Дача, Миколаївка Друга та Доломітне.
– До ліквідації наслідків аварії залучено 45 спеціалістів та 9 автоцистерн, – повідомив голова ОВА.