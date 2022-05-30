У Бахмутському районі через бойові дії стався витік аміаку – ОВА

Травень, 30 в 18:22

Голова Донецької ОВ Павло Кириленко повідомив, що в Бахмутському районі внаслідок бойових дій стався витік аміаку.

– У Бахмутському районі внаслідок бойових дій пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу Тольятті – Одеса. Ця гілка не використовується з 2014 року, клямки закриті, але аміак із неї зараз випливає самопливом. Хмара аміаку рухається над ґрунтом від села Травневе у бік Бахмута. У зону поразки можуть потрапити Бахмут, Гладосово, Дача, Миколаївка Друга, Одрадівка та Опитне, – перерахував він у себе в Telegram у понеділок, 30 травня.

Кириленко уточнив, що місцева влада сповістила населення про необхідні заходи безпеки, а рятувальники готові усунути наслідки аварії.

Про загиблих та постраждалих інформації немає.

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Пізніше Кириленко додав, що загрози для Бахмута через витік аміаку немає.

– Рятувальники провели обстеження – на відрізку трубопроводу 7,5 км перебуває орієнтовно 250 тонн аміаку. Витік – незначний. Радіус можливої ​​поразки хмарою аміаку становить близько 4 км, – написав він.

При цьому в зоні ураження все ж таки опинилися Кодема, Гладосово, Семигір’я, Дача, Миколаївка Друга та Доломітне.