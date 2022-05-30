Україна отримає додаткову партію самохідних гаубиць CAESAR – глава МЗС Франції

Травень, 30 в 18:04

Франція відправить в Україну додаткову партію самохідних артилерійських установок (САУ) типу CAESAR.

Про це повідомила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна. 30 травня вона прибула в Україну з офіційним візитом.

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– Як ви знаєте, скоро буде нове постачання САУ Caesar, і ми продовжуватимемо в цьому напрямі. Крім того, ми вже мобілізували 100 млн євро гуманітарної допомоги. Також буде передано насіння культур, пожежні машини та карети швидкої допомоги, – сказала вона.

Кількість високоточних французьких гаубиць, яку буде надано ЗСУ, а також дату їх отримання наразі не розголошують.

CAESAR – самохідні артилерійські установки (на колісному шасі) калібром 155 мм. Про те, що уряд Франції погодив надання цього виду озброєнь на потреби ЗС України, стало відомо наприкінці квітня.

Днями українські військовослужбовці показали гаубиці CAESAR у дії, знищивши два російські танки, дві бойові машини десанту та вантажівку з боєкомплектом за лічені хвилини.