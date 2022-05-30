Травень, 30 в 11:31

Ніч у низці областей України минула спокійно, однак деякі регіони зазнали ворожих обстрілів. Так, по Одеській області вночі і зранку було два ворожих ракетних удари.

Одну ракету збили сили ППО, інша влучила в непрацюючий міст через Дністровський лиман. Ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків неподалік. Постраждалих серед населення нема.

На Дніпропетровщині була затяжна нічна тривога та артобстріли Апостолівської й Зеленодольської громад. Минулося без постраждалих.

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На Сумщині всю ніч тривали обстріли прикордонних територій Сумського і Шосткинського районів із реактивних систем залпового вогню, самохідних артилерійських установок, мінометів. Був авіаудар ракетами. Руйнувань цивільної інфраструктури та постраждалих немає.

У Харківській області протягом доби обстрілів зазнав Харківський район: у селі Циркуни двоє людей поранені, у селі Шестакове від обстрілів постраждала жінка.

Вночі окупанти знову обстріляли Мерефу: горіли складські приміщення, попередньо постраждалих немає.

На Луганщині важкі бої за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Ворог задіяв усе можливе озброєння, застосовує авіацію. Втім, наші військові міцно тримають оборону.

Вбито двох сєвєродончан, ще п’ятеро поранені. За добу у Сєвєродонецьку зруйновані щонайменше 12 будинків, у Лисичанську – 18, у Врубівці – 10 та будинок культури, у Золотому – три, у Нирковому, Миколаївці, Вікторівці – по два. Росіяни перекидають на Сєвєродонецький напрямок боєприпаси та техніку.

На Донеччині окупанти обстріляли Бахмут, Авдіївку, Соледар, Нью-Йорк, Нетайлове та Тетянівку зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, РСЗВ Град. Загинуло троє цивільних, двох поранено.

Пошкоджено 24 об’єкти (20 житлових будинків, нежитлове приміщення, електропідстанція, господарська територія відділення поліції, торгівельний центр). Зранку був обстріл Мар’їнки та Новомихайлівки.

На території області відсутнє газопостачання. Частково відновлюється подача води та електрики.

На Миколаївщині вночі обстріляли центр Нового Бугу. Пошкоджена соціальна інфраструктура: магазин, аптека та житлові будинки. Постраждало двоє людей.

Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією, пошкоджена будівля школи та житлові будинки.

На Херсонщині бойові дії тривають на теритоії області, напружена ситуація у всіх селах колишньго Великоолександрівського району.

Гаряче у Новій Воронцовці й прилеглих селах та Високопіллі. Місцеві жителі фіксували багато авіації та важкої техніки. Села у громадах на кордонах Миколаєва та Дніпропетровщини — без світла й води.

Напружена ситуація і у Генічеському районі, окупанти заявляють, що ці території вже російські.

Джерело: Дані обласних військових адміністрацій

Фото: Генштаб ЗСУ