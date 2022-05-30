Вибух у центрі Мелітополя: мер міста підтвердив інформацію та розповів деталі

Травень, 30 в 14:49

У понеділок, 30 травня, мер окупованого Мелітополя Іван Федоров підтвердив інформацію про те, що вранці у центрі міста прогримів вибух, а також розповів деталі того, що сталося.

– Вибух стався у центральній частині міста Мелітополь, безпосередньо поряд із будівлею, яка належить так званому самопроголошеному голові обласної військової адміністрації, призначеному рашистами… Точно є постраждалі, їхня кількість зараз уточнюється, – повідомив Федоров під час брифінгу.

Він додав, що окупанти проводять тотальну перевірку всіх об’єктів, які розташовані поряд із місцем вибуху.

– Вони чекають на терористів. Вони вже зазначили, що це “терористичний акт із боку нацистів українців”. Всю цю нісенітницю ми вже багато разів чули. Але є один факт: у Мелітополі у рашистів земля горітиме під ногами, поки вони з неї не підуть! – наголосив мер.

Федоров уточнив, що має кілька версій того, чому стався цей вибух. Насамперед, на його думку, таким чином російські окупанти проводять “зачистку” колаборантів, які не дуже добре виконують те, що обіцяли. За його словами, таке раніше вже спостерігалося і в Енергодарі, і у Токмаку.

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Відповідно до другої версії – це значний опір громадянського суспільства у місті, яке найчастіше поєднується із силовими структурами.

– Але цю версію ми почуємо від наших правоохоронних структур трохи згодом, – зазначив він.

Фото: Іван Федоров