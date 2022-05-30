Як повідомити про війська РФ на окупованій території: інструкція Міноборони

Травень, 30 в 19:41

Міноборони опублікувало інструкцію, в якій пояснило, як повідомити ЗСУ про агресорів РФ, якщо ви перебуваєте на окупованій території.

– Вдячні кожному, хто щодня повідомляє ЗСУ про переміщення та геолокацію окупантів у єВорог. Дуже просимо не нехтувати правилами безпеки народної розвідки, які вбережуть ваше здоров’я та життя, – йдеться у повідомленні, опублікованому на каналі міністерства в Telegram.

Так, українців закликають дотримуватися безпечної дистанції та знімати окупантів непомітно. Повідомляється, що фото ворожої техніки, вже відправлені в чат-бот, необхідно негайно видаляти – так само, як листування з ботом в Telegram.

– Це можна зробити за три кліки: натисніть на аватарку єВорог, потім натисніть Більше і Очистити повідомлення. Не повідомляйте жодної інформації про окупантів у вашій області, коли телефонуєте друзям та рідним. Ваші телефонні розмови можуть прослуховувати окупанти, – йдеться в інструкції.

Також Міноборони закликає не виставляти кадри з окупантами в соцмережі та не розповсюджувати їх у листуванні з друзями, оскільки вороги можуть контролювати не лише наші території, а й цифровий простір.

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