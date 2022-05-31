Травень, 30 в 22:38

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Нацполіції та слідчі обласного управління СБУ встановили, що голова ОТГ на Миколаївщині та депутат сільради у березні 2022 року підтримували окупантів, заважали обороняти селище. В наслідок таких злочинних дій селище було окуповане.

Насамперед голова ОТГ закликав мешканців не чинити опір російським військам, а саме забороняв споруджувати блокпости біля в’їзду в населений пункт, а також розмістив окупантів у школі.

Спільник голови ОТГ, депутат селищної ради, поселив російських солдатів на території дитсадка та школи. Він поставляв окупантам воду та необхідні речі й організував передачу військовим рф їх убитих і поранених.

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Обом фігурантам повідомили про підозру в державній зраді за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. За це їм загрожує 15 років в’язниці або довічне ув’язнення з конфіскацію майна.

Закликали не обороняти селище: на Миколаївщині голові ОТГ та депутату загрожує довічне / 2 фотографии

Джерело: Нацполіція