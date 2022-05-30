Зеленський виступить на спеціальному засіданні Європейської ради

Травень, 30 в 8:57

Сьогодні та завтра відбудеться спеціальне засідання Європейської ради, присвячене Україні, енергетиці, продовольчій безпеці та обороні в контексті війни Росії проти України.

Про це йдеться у запрошенні до участі в засіданні від імені президента Євроради Шарля Мішеля, опублікованому на сайті Європейської ради.

Засідання триватиме два дні і розпочнеться у понеділок, 30 травня, о 17:00 за Києвом.

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– Ми розглянемо ситуацію в Україні на нашому першому робочому засіданні, і президент Зеленський приєднається до нас по відеозв’язку на початку цієї дискусії, — йдеться у тексті запрошення.

Наголошується, що Україна демонструє неймовірну мужність і гідність перед лицем російської агресії та звірств, а Євросоюз непохитний у гуманітарній, фінансовій, військовій та політичній підтримці українського народу і його керівництва.

– Ми продовжимо чинити тиск на Росію. Наша єдність завжди була нашим найсильнішим активом. Це залишається нашим керівним принципом, – зазначив Шарль Мішель.

За його словами, допомога українській державі у задоволенні її потреб у ліквідності залишається одним із найнагальніших завдань ЄС та його партнерів.

– Ми також обговоримо, як найкраще організувати нашу підтримку відновлення України, оскільки відновлення країни потребуватиме великих глобальних зусиль, — сказано у тексті запрошення.

Інші теми спеціального засідання Євроради – енергетика, глобальна продовольча безпека та оборона також пов’язані з війною Росії проти України.