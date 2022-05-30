Зеленський – Єврораді: РФ хоче бачити не Європейський Союз, а 27 його уламків

Травень, 30 в 20:29

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 30 травня, заявив перед учасниками Європейської Ради, що Росія не хоче бачити Європейський Союз у його єдності – вона хоче 27 уламків, які було б неможливо зібрати в єдине ціле.

– Сьогодні вже 96-й день повномасштабної війни Росії проти нашої держави, проти всіх нас, проти всіх вас, проти європейської єдності. Росія хоче бачити на таких засіданнях не цілісну Європейську Раду та не єдиний Європейський Союз, а 27 окремих держав, 27 уламків, які неможливо зібрати в єдине ціле. Це їхнє бажання. Така політика агресора є послідовною. І в ній немає зволікань, – наголосив Зеленський.

Він додав, що, на відміну від Європи, Росії не потрібно влаштовувати саміти та шукати компроміси протягом довгих тижнів.

– Я хочу подякувати вам за те, що ви обговорюєте такі компроміси. За те, що ви хочете знайти допомогу та підтримати Україну. Але вони не готові до компромісів, обираючи, що зробити для досягнення своїх цілей, – наголосив він.

Президент повідомив, що зараз усі можуть побачити одночасно, як російський наступ на Донбасі руйнує українські міста, громади та як європейська єдність може похитнутися.