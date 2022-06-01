Окупанти понад 10 годин обстрілювали селище на Харківщині, є жертви

Травень, 31 в 23:21

Внаслідок обстрілів Золочева вдень 31 травня 73-річна жінка зазнала тяжких поранень, ще одна – загинула.

– Так ще Золочів не обстрілювали, цілий день без перерви, – говорить очільник громади Віктор Коваленко.

Пенсіонерка, яка зазнала поранень, у момент обстрілу вийшла на вулицю. Це сталося близько 14.00. Уламки артснаряду потрапили жінці у голову, посікли тулуб та кінцівки. Її доставили до харківської лікарні у тяжкому стані.

Близько 9 ранку також від влучання гаубичного снаряда у приватний будинок загинула 74-річна жителька Золочева.

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За словами Коваленка, окупанти розстрілюють село з гаубиць. Вибухи лунали від 8 ранку і не стихали аж до 18.00.

Крім Золочева ворог обстріляв прикордонні населені пункти Золочівщини: вдень внаслідок прямого влучання спалахнув Будинок культури у Світличному, будівля не вціліла. У цьому ж селі снарядом було знищено один з приватних будинків.

Від ночі навколо Золочева окупанти також обстріляли села Одноробівку, Уди, Карасівку та Калинове.

Джерело: Суспільне

Фото: Віктор Коваленко