Травень, 31 в 18:38

Російські війська намагаются повністю захопити Сєвєродонецьк та оточити підрозділи Сил оборони, бої у місті тривають, повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 31 травня.

За його даними, ворог готується до наступу в напрямках населених пунктів Сіверськ та Райгородок.

А також планує відновити наступ в напрямках Ізюма та Слов’янська.

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– На Південнобузькому напрямку ворог веде оборону та проводить мінування узбережжя річки Інгулець на ділянках можливих дій підрозділів наших військ. Веде контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційних ударів із залученням армійської авіації в районі населеного пункту Давидів Брід Херсонської області, – повідомляє Генштаб.

На території Білорусі знято з баз зберігання танки та бойові машини піхоти, які можливо режим Лукашенка передасть російським військовим.

В акваторії Чорного моря продовжує перебувати в бойовій готовності один носій високоточної зброї – фрегат Адмірал Макаров, що має на борту до воськми крилатих ракет Калібр.

Вдень мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк повідомив, що місто фактично розділене навпіл, тривають запеклі вуличні бої.

За його словами, приблизно половина Сєвєродонецька зайнята російськими військовими, проте саме місто під контролем українських військових.

Фото: Сергій Гайдай