Травень, 31 в 18:56

В умовах повномасштабної війни в Україні місто Слов’янськ Донецької області опинилося під потужними обстрілами російських військ.

Після провалу військової операції на Півночі нашої держави ворог зосередив зусилля на захопленні всієї території українського Донбасу.

Про ситуацію в місті, стратегічне значення Слов’янська для російських загарбників та евакуацію місцевих мешканців розповів в інтерв’ю Фактам ICTV голова міської військової адміністрації Вадим Лях.

Зараз дивляться

Про гуманітарну ситуацію в Слов’янську

Як пояснив голова військової адміністрації міста Вадим Лях, ситуація в Слов’янську зараз складна, проте контрольована.

Місто страждає не лише від ворожих обстрілів, але й від нестачі води.

– В останні дні з’явилися нові виклики. Окрім обстрілів, зараз місто відчуває нестачу води, її немає. Це пов’язано з тим, що зникло електропостачання на підкачувальні станції, які знаходяться за межами міста. Відповідно доводиться виїжджати для ремонту за місто. І зрозуміло, що якщо вони пошкоджені вибухами, це місце обстрілюється, і не так швидко можна відновити високовольтні лінії, – розповів Вадим Лях.

Він додав, що, попри небезпеку для життя, енергетики відновлюють електропостачання. Зараз стоїть завдання відремонтувати лінію, яка живить дві підкачувальні станції, що подають на місто електроенергію, а також забезпечують водопостачання.

Чому ворог кидає всі сили, щоб захопити місто

За оцінками Вадима Ляха, війська РФ прагнуть захопити Слов’янськ з кількох причин, одна з яких – стратегічне розташування міста.

– Я вважаю, це стратегічне розташування міста. Сьогодні наступ йде, щоб “відсікти” Барвінкове, взяти в оточення, по трасі Київ-Довжанський, а також через Лиман. Фактично цей перетин доріг – а за нами Краматорськ, дорога на Бахмут – дає йому (місту Слов’янськ, – Ред.) таке стратегічне розташування. І це, напевне, як ключ до подальшого просування, – зазначив міський голова.

Лях уточнив, що дехто вбачає в планах РФ захопити Слов’янськ деякий символізм та проводить паралель із подіями 2014 року, коли країна-агресор розпочала воєнні дії проти України.

– З цього приводу в мене одна відповідь: я не бачу тут символізму. Звичайно, для так званих “Л/ДНР”, людей, які пішли звідси в 2014 році на непідконтрольну територію, там воюють з нашими Збройними силами, для них якийсь символізм є. Але керують ними генерали російської армії, – заявив він.

Голова міської військової адміністрації також наголосив, що бойові дії наближаються до Слов’янська.

– Вогняне кільце наближається до міста. Сьогодні вже люди гинуть у Святогірську, в Богородичному, в Миколаївці. Це фактично сім кілометрів по прямій від міста (Слов’янськ, – Ред.). Відповідно в будь-який момент може накрити (обстрілами, – Ред.) і Слов’янськ. Тим більше така системна за останні три-чотири дні відсутність води, світла – це теж результат бойових дій. Тому, звичайно, люди хвилюються, нервують, – поінформував він.

Евакуація зі Слов’янська: куди можна виїхати

Вадим Лях розповів, що в місті до повномасштабної війни проживало близько 100 тис. людей. Зараз же в Слов’янську залишаються 30-32 тис. мешканців.

З міста можна евакуюватися до Рівного та Дніпра: туди регулярно вирушають автобуси.

– Ми постійно закликаємо людей евакуюватися, а тих, хто раптом планував заїхати в місто, повернутися, все-таки утриматися. Тому що зараз, напевно, на нас чекають найбільш гарячі тижні. В нас щодня виходять евакуаційні автобуси. Сьогодні майже 80 людей виїхали в Рівненську область. У такій же кількості протягом останніх днів здійснюється виїзд. Можна виїхати в Дніпро, через день ідуть автобуси на Дніпро чи на Рівне. Відповідно всі, хто хоче, мають таку можливість і виїжджають, – заявив Лях.

Чому люди залишаються в місті, попри небезпеку

Голова військової адміністрації назвав три причини, через які мешканці Слов’янська, попри небезпеку, залишаються в місті.

– Одна з них полягає в тому, що, маючи хворих родичів, великий склад сім’ї, люди хвилюються, що в такій кількості десь не розмістяться, будуть обмежені в умовах. І тому намагаються якось налагодити своє життя тут. Друга проблема – багато хто, особливо в приватному секторі, боїться залишити своїх домашніх тварин, хазяйство. І третя проблема, напевно, ментальна: люди, особливо похилого віку, які не подорожували, не виїжджали за межі області, маючи пенсії, соціальні виплати тут, на місцях, маючи можливість знаходитися тут, вирішують, що перебуватимуть тут. Тому, як правило, такі три причини, – наголосив Вадим Лях.