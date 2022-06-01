Травень, 31 в 21:56

Більшість країн-членів Європейського Союзу мають позитивне ставлення щодо швидкого надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресбрифінгу з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою.

Він зауважив, що з країнами, які наразі ставляться скептично до статусу кандидата України до ЄС, йдуть переговори.

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– Пані президент мені повідомила, що вже відбулося декілька дзвінків та спілкування з такими дружніми державами, але поки що трішечки скептично ставляться до нашого швидкого членства в Євросоюзі. А так, в принципі, усі публічно позитивно ставляться, ну майже всі, – сказав Володимир Зеленський.

Водночас Зузана Чапутова додала, що пропонувала президенту Польщі Анджею Дуді розпочати переговори з країнами ЄС, які більш стримані щодо кандидатського статусу України. Крім того, вона розповіла, що вже відбулися кілька переговорних процесів щодо цього питання та плануються інші. Президент Словаччини не назвала, про які саме країни ЄС йдеться.

– Нам потрібна хороша аргументація щодо кандидатського статусу України і думаю, що важливо зробити ці кроки перед червневим самітом Євросоюзу, – сказала Зузана Чапутова.

Раніше стало відомо, що заявку на членство у Європейському Союзі України розглянуть у червні, під час засідання Європейської ради, яке відбудеться 23-24 червня.

Водночас прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі, як повідомляють ЗМІ, раніше заявив, що майже всі великі країни ЄС, крім самої Італії, виступають проти надання Україні статусу кандидата на вступ у Європейський Союз. Тому навряд чи на саміті у червні ухвалять таке рішення.