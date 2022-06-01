Карта бойових дій на 01.06.2022 – ситуація на фронті

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1 червня російські військові основні зусилля зосереджують на наступальних діях на Сході України.

Карта бойових дій в Україні на 01.06.2022

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Збройних сил Білорусі посилено охороняють ділянку кордону з Україною в Брестській і Гомельській областях, а також перевіряють бойову готовність визначених з’єднань та військових частин.

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На Сіверському напрямку ворожі підрозділи обладнують позиції в районах деяких населених пунктів Брянської області, що всього за 3 км від кордону України.

Крім того, росіяни завдали ракетного авіаційного удару із літаків Су-35 по Білопіллю та обстріляли з артилерії район населеного пункту Середина-Буда Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог нині утримує зайняті позиції та веде розвідку.

На Харківському напрямку армія РФ обстрілювала зі ствольної та реактивної артилерії Олександрівку, Слатине й Циркуни, а із вертольотів армійської авіації завдала ударів у районах населених пунктів Веселе та Тернова.

На Слов’янському напрямку окупанти перегрупували війська. Втрати змусили загарбників відвести окремі підрозділи для відновлення з району Довгенького до Ізюма.

Щоб посилити охорону та оборону логістичних маршрутів, росіяни посилили угруповання в Куп’янську за рахунок переміщення батальйонної тактичної групи.

У районах населених пунктів Ізюм, Первомайський та Велика Комишуваха залучили безпілотник Орлан-10, щоб розвідати позиції українських військ.

На Донецькому напрямку підрозділи агресора основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій за підтримки авіації.

Щоб завдати втрат та виснажити особовий склад військ ЗСУ, ворог обстрілює усю лінію зіткнення з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Для відновлення логістичного постачання залізничною гілкою Куп’янськ – Лиман росіяни відремонтували залізничний мостовий перехід у районі Куп’янська.

Посилили та перегрупували підрозділи загарбники і на Лиманському напрямку.

Станом на 1 червня армія РФ веде наступ у напрямку Лиман – Старий Караван за підтримки вертольотів Ка-52.

На Сєвєродонецькому напрямку окремі російські підрозділи, досягнувши успіху під час штурмових дій у північних, південних та східних районах Сєвєродонецька, закріплюються в центрі міста.

На Бахмутському напрямку росіяни намагаються витіснити підрозділи українських військ із займаних позицій у районах Білогорівки та Врубівки.

У районах населених пунктів Комишуваха, Берестове й Ниркове окупанти застосували штурмову та армійську авіацію.

На Запорізькому напрямку упродовж доби окупанти вдосконалювали фортифікації другої лінії оборони, а також передислокували в район Василівки до танкового батальйону Т-62 та до мотострілецького батальйону.

На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках ворог утримує зайняті позиції та відкриває вогонь із мінометів та ствольної артилерії.

На Південнобузькому напрямку загарбники створюють додаткові рубежі оборони.

Райони населених пунктів Миколаївка, Новопавлівське та Широке упродовж доби перебували під масованими обстрілами із реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

Судноплавство в акваторіях Чорного та Азовського морів блокують кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації.

Втрати РФ на 1 червня 2022

особового складу – близько 30,7 тис. (+200),

танків ‒ 1 361 (+3),

бойових броньованих машин ‒ 3 343 (+41),

артилерійських систем – 659 (+10),

реактивних систем залпового вогню – 207,

засобів протиповітряної оборони – 94 (+1),

літаків – 208,

гелікоптерів – 175 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 519 (+4),

крилатих ракет – 120,

кораблів (катерів) – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 290 (+15),

спеціальної техніки – 49 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 98-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW