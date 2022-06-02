Червень, 01 в 21:12

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух показав наслідки обстрілу російськими окупантами селища Комишуваха Запорізького району.

Напередодні ввечері ворог дві години поспіль обстрілював із артилерії населений пункт, в якому немає жодних військових об’єктів.

Ціллю ворога стали храм, лікарня та школа. Від останньої лишилася лише купа каміння.

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– Цьому навчальному закладу в Камишувасі понад 100 років. Минулого року у цьому закладі завершився капремонт. Тут навчалось 855 учнів, працювало 73 вчителі, було обладнано сучасні кабінети хімії, біології, математики та комп’ютерні класи, встановлено інтерактивні проєктори та дошки, відкрито інклюзивні класи. Освітній заклад європейського рівня перетворився на купу каміння, – розповів Старух і показав фото з доказами воєнних злочинів РФ.

Купа каміння: артилерія РФ зруйнувала школу на Запоріжжі, якій більше 100 років / 4 фотографии

Повномасштабна війна в Україні триває вже 98-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Олександр Старух