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Факти / Україна

Нафтогаз зобов’язали продавати газ тепловикам за пільговою ціною

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Поставки газу
Фото: Depositphotos

Газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг повинна продавати газ виробникам теплової енергії, зокрема ОСББ, ЖБК для забезпечення гарячого водопостачання за ціною 7,42 грн за куб. м (з урахуванням ПДВ).

Пільгова ціна має діяти протягом двох місяців – з 1 червня до 31 липня 2022 року. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів.

Також до ціни додається тариф на послуги з транспортування природного газу та коефіцієнт, що застосовується при замовленні потужності на добу вперед.

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Згідно з постановою, на Нафтогаз Трейдинг покладаються спецзобовязання щодо забезпечення реалізації газу виробникам теплової енергії. Водночас компанія Нафтогаз повинна забезпечити його відповідним ресурсом газу.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомляв, що на період війни ціни на газ для населення мають залишитися без змін.

За його словами, основною метою законопроєкту, який зараз розробляється, є збереження чинних тарифів на газ та тепло для населення, як мінімум, на час війни.

Джерело: Урядовий портал
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