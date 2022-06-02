Пентагон: Україна не зможе використати HIMARS протягом трьох тижнів

Червень, 01 в 23:33

У Пентагоні повідомляють, що Україна не зможе використовувати передані Америкою високомобільні артилерійські системи HIMARS протягом трьох тижнів після поставки.

За даними WP, це пов’язано з тим, що українські бійці ще мають навчитися нею користуватися.

– Вони мають знати не лише, як використовувати системи, а й як обслуговувати їх, – сказав виданню заступник міністра оборони з питань політики Колін Каль.

Він додав, що потрібно приблизно три тижні, щоб навчити ЗСУ використанню цих систем і, можливо, кілька додаткових тижнів для супутнього навчання.

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Неясно, як виглядатиме ситуація на місцях. Каль сказав, що Сполучені Штати заздалегідь розмістили чотири HIMARS у Європі, щоб прискорити їхню передачу Україні.

Хоча раніше Україна успішно витісняла російські війська з Києва та Харкова, останнім часом росіяни досягають “поступових успіхів”, як висловилися представники Пентагону, у східній та південній частинах країни. Незважаючи на це, Каль наполягав на тому, щоб система HIMARS, яку Україна вимагала протягом кількох тижнів, не була введена надто пізно, щоб мати бажаний ефект.

– Ми не бачимо, щоб українська оборона прогнулась. Вони тримаються, але це вперта боротьба, – сказав Каль. – Ми вважаємо, що ці додаткові можливості з’являться у відповідні часові межі. Жодна система не зможе зупинити війну. Це битва національної волі.

Передові ракетні системи більш ніж удвічі перевищують можливості України щодо завдання далеких ударів. Але однією з умов їх застосування є те, що вони не будуть використовуватися для завдання ударів по цілям усередині Росії – навіть якщо українці отримають удари з російської території.