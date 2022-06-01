РФ вже ймовірно усунула генерала Дворнікова від командування військами у війні з Україною – NYT

Червень, 01 в 16:44

РФ вже ймовірно усунула від командування військами, що воюють проти України, генерала Олександра Дворнікова, який керує наступом росіян з 8 квітня.

Про це з посиланням на американських високопосадовців повідомляє The New York Times.

Як зазначається, востаннє Дворнікова бачили на фронті, однак останні два тижні він зник з радарів, що “змусило деяких чиновників розмірковувати про те, чи відповідає він, як і раніше, за військові дії”.

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Як повідомляється, після призначення генералу вдалося налагодити більш упорядкований процес управління армією РФ.

Так, російська авіація почала координувати дії із наземними військами, а також підрозділи почали обговорювати спільні цілі між собою. Проте Дворнікову не вдалося змінити характеру російської армії в цілому, вважає директор проєкту Критичні загрози Фредерік Каган.

– У російської армії є деякі глибокі недоліки, які вони не змогли б виправити за останні кілька тижнів, навіть якби спробували, – наголосив він.

Як результат, російські військові на Сході знову повторюють свої ж помилки, які змусили РФ відмовитися від захоплення всієї України.

Видання підкреслює, що російські пілоти намагаються уникати ризику, як і в перші тижні війни. Так, вони вирушають через кордон, щоб завдати ударів, проте дуже швидко повертаються на російську територію, боячись залишатися у повітряному просторі України та перекривати таким чином доступ до неба.

Таким чином, РФ так і не вдалося встановити жодної переваги у повітрі.

Такий “повільний і поступальний”, як зазначається, темп наступу вже виснажив російські війська, а бойова міць збройних сил РФ зменшилася приблизно на 20%.

Нагадаємо, генерал Олександр Дворніков, якого раніше призначили командувачем військ РФ, що воюють проти України, мав досвід у війні Росії проти Чечні, у Грозному 2000-го та в Сирії 2015-го.

За даними військових експертів, у Сирії під керівництвом Дворнікова Росія практикувала обстріли та бомбардування мирних будинків, тортури, а також – хіматаки.

Радник голови МВС Вадим Денисенко тим часом заявляв, що після призначення Олександра Дворнікова Російська Федерація може вирішити атакувати Одесу.