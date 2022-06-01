Червень, 01 в 19:54

Російські війська ввечері 1 червня випустили три ракети з РСЗВ Торнадо у напрямку Синельниківському району Дніпропетровської області.

– На жаль, гучно сьогодні не тільки через грім. Атака по Синельниківському району. Ворог випустив три ракети з РСЗВ Торнадо, – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

На місці влучення ворожих ракет працюють рятувальники, проте їх роботу зарах ускладнює негода.

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