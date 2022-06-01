Червень, 01 в 1:28

Сполучені Штати стурбовані кроками, які робить Росія у спробі встановити контроль над суверенною українською територією, особливо на Херсонщині.

Про це під час пресбрифінгу заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

– Кремль, ймовірно, зважує кілька підходів, від визнання так званої народної республіки, як Росія насильно зробила у Донецьку та Луганську, до спроб анексії, як Росія зробила у Криму, – сказав він.

Нед Прайс назвав це “передбачуваною частиною російської програми дій”.

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– Ось чому ми продовжуємо бити на сполох, особливо після одностороннього указу президента Росії Путіна про прискорену видачу російських паспортів громадянам України. Росія використала подібну тактику в Донецьку та Луганську у 2019 році, – додав речник Держдепартаменту США.

Він додав, що Росії, скоріш за все, не вдається домогтися легітимності маріонеткових урядів на недавно захоплених територіях в Україні, оскільки протести продовжуються, а жителі відмовляються співпрацювати.

– Початкові цілі Росії щодо контролю над великими територіями України виявилися нічим іншим, як повним провалом. Кремль, ймовірно, вважає, що насильницьке утримання Херсона забезпечить Росії сухопутний міст у Крим, а також дозволить здобути так звану перемогу і спробувати виправдати Росію – перед російською внутрішньою аудиторією – (за, – Ред.) тисячі життів, які знищила війна, яку розпочав Путін, – сказав він.

Нед Прайс додав, що США продовжуватимуть привертати увагу до територіальних задумів Росії в Україні, а також до її агресії, що триває, так само як і притягати до відповідальності тих, хто їй сприяє, у тому числі за допомогою додаткових каральних економічних заходів, тобто санкцій.

Напередодні, 30 травня, на Херсонщині зник зв’язок.

Джерело: PBS NewsHour