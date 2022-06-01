Стратегічна концепція НАТО-2030 буде слабкою без України – Резніков

Червень, 01 в 16:47

Стратегічна концепція НАТО, яку повинні схвалити до 2030 року, буде з самого початку слабкою, якщо в ній не буде чіткого місця для України у міжнародно визнаних кордонах.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Він пояснив, що це може заохотити інших політичних акторів, які розглядають збройну агресію проти незалежної держави як спосіб досягнення своїх цілей.

– Члени Асамблеї констатували, що дії Москви створили нову стратегічну реальність, і союзники та партнери по Альянсу мають негайно знайти відповіді, в тому числі – на довгу перспективу. У цьому контексті надзвичайно важливим буде Саміт НАТО у Мадриді, де очікується схвалення Стратегічної концепції НАТО до 2030 року. Я звернув увагу членів ПА НАТО, що ця концепція буде з самого початку слабкою, якщо в ній не буде чіткого місця для України у міжнародно визнаних кордонах. У кінці місяця ми побачимо результат, – пояснив міністр.

Зараз дивляться

Саміт НАТО в Мадриді відбудеться 29-30 червня. Днями віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що підсумком саміту НАТО у Мадриді мають бути рішучі кроки, які посилять безпеку України та Північноатлантичного альянсу.