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Факти / Україна

У Чернівцях чиновник заробляв на швидких, які Італія безкоштовно передала Україні

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
У Чернівцях чиновник заробляв на швидких, які Італія безкоштовно передала Україні
Фото: Depositphotos

Служба безпеки України викрила заступника голови Чернівецької обласної військової адміністрації на махінаціях з гуманітарною допомогою.

Посадовець сприяв тому, щоб автомобілі швидкої медичної допомоги, які були передані в Україну з Італії у якості гуманітарної підтримки, використовували у комерційних цілях.

Саме цей профільний заступник голови ОВА був відповідальним за розподіл швидких і визначив один із обласних медзакладів як отримувача частини цієї гумдопомоги. Схему вдалося провести через гендиректора медустанови.

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Зі свого боку керівник лікарні переоформив пять отриманих швидких на підконтрольну громадську благодійну організацію, засновником і власником якої є він сам, для надання платних транспортних послуг хворим.

Тобто зловмисники заробляли гроші на автомобілях, які насправді передбачалися для безоплатної допомоги від імені держави.

Наразі в межах кримінального провадження за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

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