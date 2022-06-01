У Сєвєродонецьку ЗСУ вимотують сили ворога в умовах міської забудови – експерт

Червень, 01 в 16:41

У Сєвєродонецьку (Луганська область), який на 70% зайнятий ворогом, продовжуються вуличні бої, націлені на виснаження сил російських військових в умовах міської забудови, заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі телемарафону Freedom.

За його словами, просто так піти з міста не можна.

– Шляхом маневреної оборони, вимотуючи противника, поступово залишаємо місто, або закріплюємось там, де ми можемо закріпитися. Водночас розуміючи, що за спиною є черговий рубіж, за який ми відійдемо, і супротивник розпочне все спочатку. Я маю на увазі Лисичанськ. Цей рубіж географічно російським військам не подолати, – наголосив Жданов.

Станом на 1 червня військові РФ контролюють Сєвєродонецьк Луганської області на 70%, але повністю місто не захопили, про що повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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За даними Генштабу Збройних сил України, російські загарбники почали закріплюватися в центрі Сєвєродонецька.