Україна втратила 35% ВВП, прямі збитки перевищують $600 млрд: Єрмак про наслідки війни

Червень, 01 в 12:51

Україна сьогодні без перебільшення є щитом Європи. Вона воює не лише за свою, а й за європейську свободу.

На цьому наголосив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час виступу на засіданні Комітету закордонних справ та оборони парламенту Ірландії.

Він зауважив, що Ірландія була серед тих держав, які простягли Україні руку допомоги в перші ж години повномасштабного російського вторгнення. Тому наша країна дуже вдячна ірландському народу та уряду за цю підтримку, за негайне скасування віз та створення максимально сприятливих умов для біженців з України.

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Андрій Єрмак нагадав, що вже понад три місяці Кремль не може підкорити нашу країну, тому взявся за руйнування, щоб знищити промисловий та економічний потенціал.

За його словами, через бойові дії країну залишили 5 млн людей, ще стільки ж внутрішньо переміщених осіб. Десятки тисяч мирних мешканців загинули внаслідок російського вторгнення. Війна забрала 35% українського ВВП. Ми втратили понад 200 заводів. Наші прямі збитки вже перевищують $600 млрд.

Однак, попри все, Україна продовжує захищатися. На Сході й Півдні тривають запеклі бої. Та ми обов’язково маємо перемогти.

– Євросоюз відповідає на агресію Росії порційним нарощуванням санкцій та поступовим збільшенням постачання зброї Україні. Це надто довго й неефективно. Ми пропонуємо змінити підхід. Варто зробити те, чого росіяни не очікують. Масований санкційний удар, посилений максимальною кількістю важких озброєнь для Збройних сил України не лише допоможе врятувати тисячі життів. Він також дасть змогу уникнути затяжної війни, до якої вже підготувалася Росія, – заявив Єрмак.

Голова Офісу президента попросив Ірландію доносити до партнерів у Європарламенті важливість такого підходу. Також він наголосив, що Україна буде вдячна за політичне та будь-яке інше сприяння отриманню озброєнь, яких конче потребує Україна.

– Коли ми просимо про допомогу – ми говоримо не про благодійність. Це інвестиція. У спільну європейську безпеку. У спільне європейське майбутнє. Не в останню чергу саме з таких позицій ми розглядаємо перспективи вступу до ЄС, – додав він.

Також Андрій Єрмак запропонував Ірландії взяти участь у відновленні України і наголосив, що обидві країни мають дуже широкий простір для співпраці.