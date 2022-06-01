В Одеській області пролунали вибухи
1 червня жителі Одеської області повідомляють про вибухи.
Один із вибухів люди почули в Чорноморську. За попередньою інформацією, там підірвали чергову міну.
Другий вибух, який полунав в області, може бути наслідком роботи протиповітряної оборони.
Ні обласна військова адміністрація, ні Оперативне командування Південь вибухи в регіоні поки не коментували.
Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 13.54.
Нагадаємо, що 31 травня шторм зірвав із якоря дві ворожих морських міни.
Ту міну, яку прибило хвилями до пологого піщаного берега в Одеській області, фахівці підривної команди Військово-морських сил знешкодили в безпечному місці.
Іншу підірвали просто в морі, бо вона перебувала на безпечній відстані.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 98-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.