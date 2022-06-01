В Одеській області пролунали вибухи

Червень, 01 в 13:58

1 червня жителі Одеської області повідомляють про вибухи.

Один із вибухів люди почули в Чорноморську. За попередньою інформацією, там підірвали чергову міну.

Другий вибух, який полунав в області, може бути наслідком роботи протиповітряної оборони.

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Ні обласна військова адміністрація, ні Оперативне командування Південь вибухи в регіоні поки не коментували.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 13.54.

Нагадаємо, що 31 травня шторм зірвав із якоря дві ворожих морських міни.

Ту міну, яку прибило хвилями до пологого піщаного берега в Одеській області, фахівці підривної команди Військово-морських сил знешкодили в безпечному місці.

Іншу підірвали просто в морі, бо вона перебувала на безпечній відстані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 98-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.