Відома мережа ресторанів легалізувала виведення грошей з України до РФ – прокуратура

Червень, 01 в 15:47

Власників неназваної великої мережі ресторанів звинувачують у легалізації та виведенні коштів у Російську Федерацію, яка веде з Україною повномасштабну війну з 24 лютого.

Про це йдеться у заяві, опублікованій пресслужбою прокуратури Києва.

Як уточнюється, кримінальне провадження розслідується за звинуваченням у підриві нацбезпеки, а також підтримці держави-агресора після силового вторгнення на територію України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

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– У ході досудового розслідування встановлено, що, незважаючи на введення санкцій та початок повномасштабного вторгнення збройних сил Росії на територію України, громадяни України – власники мережі ресторанів, кількість яких налічує до 70 закладів, 12 з яких розташовані у Москві, зберегли контроль над бізнесом на території країни-агресора шляхом перейменування московської частини бізнесу і передавши її в управління компанії, підконтрольній відомому російському ресторатору, – наголошується в заяві.

Також слідство встановило, що учасники схеми легалізували гроші, які отримували в Україні, незаконним шляхом, щоб надалі виводити з Росії та на рахунки кіпрської компанії, через яку фінансувався та керувався їхній бізнес у РФ.

– Правоохоронці провели санкціонований обшук у головному офісі групи компаній, розташованому в Києві, під час якого було виявлено та вилучено документацію з відомостями про функціонування бізнесу на території Росії, комп’ютерну техніку, готівку на загальну суму понад 5 млн гривень, документацію, яка має значення для розслідування кримінального провадження, – сказано у повідомленні.

Назва мережі ресторанів, як і імена фігурантів справи, не вказана, їх коментарі у публічному доступі відсутні. Після з’ясування деталей інформація щодо цієї справи з’явиться у цьому чи наступних матеріалах Фактів ICTV.