Червень, 02 в 19:03

Військова розвідка України зробила чергове перехоплення розмов окупантів, у якому мобілізовані з так званих ДНР та ЛНР обговорюють безлад у військовій частині та відсутність ротації.

Аудіозапис із перехопленням розповсюдило Головне управління розвідки при Міноборони України.

Один з окупантів каже, що українські війська завдають ударів безпосередньо по їхніх окопах, а також розповідає про неадекватні дії його товаришів по службі, які на цивільних автомобілях катаються селом, вилазять на пагорби, щоб отримати нормальний зв’язок з інтернетом. Крім того, окупант розповідає про масове пияцтво в батальйоні.

Зараз дивляться

– Перший взвод у селі. Від нього вже виє село. Неадеквати, – каже він.

Окупанти скаржаться, що їхнє командування не проводить ротацію.

Крім того, загарбники жаліються на примусову “мобілізацію”, навіть за наявності відповідних документів, які засвідчують непридатність до військової служби.

– 105 і 107 полк вже в Донецьку. Але їх не відпускають. Дружини блокують військову частину. Додому їх не відпускають. Навіть те, що нас набрали за “білими білетами”, це не порушення в цій ситуації. Наче ми мали попередити, що в мене “білий білет”. Тут взагалі цирк. Зараз все одно буду писати цю й… (остогидлу, – Ред.) скаргу, пішли на… (геть, – Ред.), – каже окупант.

Раніше українська розвідка зробила перехоплення, де російські окупанти намагаються звільнитися з лав військ РФ та мріють вибратися з території України. При цьому вони не приховують свого розчарування власною армією.

Джерело: Головне управління розвідки МО України