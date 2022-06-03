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Факти / Світ

Глава НАТО вважає, що війна України з РФ “закінчиться за столом переговорів”

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг висловив думку, що війна України з Російською Федерацією “закінчиться за столом переговорів”.

Він розповів, що у нього відбулася “чудова зустріч” із президентом США Джо Байденом, віцепрезидентом Камалою Гарріс та радником з національної безпеки Джейком Салліваном, пише CNN.

Столтенберг похвалив США за підтримку України, а також лідерство у підтримці Трансатлантичного альянсу. За його словами, підтримка США “змінює ситуацію на полі бою щодня”.

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– Президент Путін хотів менше НАТО, і тому він вторгся в Україну, але він отримає лише більше, – заявив Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що йому важко оцінювати фінальну стадію російського вторгнення в Україну.

– Війни за своєю природою непередбачувані, і тому ми просто маємо бути готовими до довгострокової перспективи. Це перетворилося на війну на виснаження, в якій українці платять високу ціну за захист своєї країни на полі бою, але Росія зазнає більш значних втрат, – прокоментував він.

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Джерело: CNN
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