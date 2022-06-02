Некликані туристи: ЗСУ продемонстрували знищення ворожої техніки у Мар’їнці
Українські захисники оприлюднили чергове відео знищення військової техніки ворога на околицях міста Мар’їнка, що на Донеччині.
Відповідне відео опублікувала 54-та окрема механізована бригада ЗСУ, що підпорядковується оперативному командуванню Схід.
На записі з висоти можна побачити, як незвані “гості” з Росії блукають безлюдними вулицями на околицях Мар’їнки, яких, певно, завів туди навігатор. Так, українські військові допомогли окупантам знайти єдиний правильний шлях, як можна залишити українські території у спокої.
Можна побачити важке озброєння окупантів, яке пересувається вузенькими вулицями міста, продемонстроване на відео з безпілотників розвідувальної групи К2. Українські військові знищили щонайменше один ворожий танк, який після точного влучання ще вирішив яскраво розгорітись.
– Після перегляду ландшафту деякі “туристи” вирішили навіки лишитися в українській землі, – жартують військові.
Окремої уваги заслуговує обережність роботи українських військових, які завдають ударів виключно між будинками, де проїжджає техніка окупаційних сил РФ.
Дивіться інтерактивну онлайн-карту боїв на території України.
Джерело: К2 54 ОМБр
Фото: Скріншот з відео / К2 54 ОМБр