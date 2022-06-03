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Факти / Україна

У пісочниці, дитячому ліжку та холодильнику: де вибухотехніки знаходять “сюрпризи” від окупантів

Маліновська Ангеліна, Редактор сайту
розмінування міни

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін розповів, що вибухотехніки під час розмінування територій знаходять “сюрпризи” від окупантів у найнеочікуваніших місцях, що, без сумніву, є злочином проти цивільного населення. Вчора, 1 червня, вибухотехніки вилучили протипіхотну міну ПОМ-2 з дитячої пісочниці.

– Ми розуміємо, що це одна з найнебезпечніших піхотних мін, призначена для живої сили противника. Коли вона вибухає, має оскольчастий спектр дії та підстрибує приблизно на 1 м. Ми чудово розуміємо, що у пісочниці навряд чи можна було очікувати проходження живої сили противника, якою вважають українську армію росіяни. Такі “сюрпризи” ми знаходимо доволі часто, ми вже говорили, що знаходили гранати та розтяжки у дитячих ліжках, у холодильнику, в пральній машині, – повідомляє Єнін.

Ворог навіть залишав подібні “сюрпризи” біля вхідних дверей, а сам вистрибував у вікно. Зрозуміло, що це зроблено для того, щоб той, хто увійде у двері приміщення, загинув.

Також Єнін показав заборонені Женевською конвенцією касетні боєприпаси, які використовують російські військові.

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Крім того, заступник міністра підкреслив, що 98% жертв від закладених мін – це цивільне населення, третина з них – діти.  Собівартість процесу знаходження міни становить від $300 до $1000. А вартість самого снаряду всьго лише $3-5.

Єнін закликав громадян проявляти пильність та утриматися від відвідування лісопаркових зон тих територій, де перебував ворог.

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Також він нагадав, що кожен громадянин може приєднатися до розчищення територій за допомогою застосунку Розмінування України. Для цього достатньо надіслати відповідний опис і зробити скріншот координатів, а вибухотехніки прибудуть та розмінують об’єкт. За два тижні надійшло понад 3 тис. таких звернень, і понад 2 тис. боєприпасів уже знешкоджено.

Єнін додав, що на сьогодні відкрито близько 14 тис. кримінальних проваджень за фактом скоєння воєнних злочинів, які вчиняються громадянами РФ або їх пособниками.

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