У пісочниці, дитячому ліжку та холодильнику: де вибухотехніки знаходять “сюрпризи” від окупантів

Червень, 02 в 22:30

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін розповів, що вибухотехніки під час розмінування територій знаходять “сюрпризи” від окупантів у найнеочікуваніших місцях, що, без сумніву, є злочином проти цивільного населення. Вчора, 1 червня, вибухотехніки вилучили протипіхотну міну ПОМ-2 з дитячої пісочниці.

– Ми розуміємо, що це одна з найнебезпечніших піхотних мін, призначена для живої сили противника. Коли вона вибухає, має оскольчастий спектр дії та підстрибує приблизно на 1 м. Ми чудово розуміємо, що у пісочниці навряд чи можна було очікувати проходження живої сили противника, якою вважають українську армію росіяни. Такі “сюрпризи” ми знаходимо доволі часто, ми вже говорили, що знаходили гранати та розтяжки у дитячих ліжках, у холодильнику, в пральній машині, – повідомляє Єнін.

Ворог навіть залишав подібні “сюрпризи” біля вхідних дверей, а сам вистрибував у вікно. Зрозуміло, що це зроблено для того, щоб той, хто увійде у двері приміщення, загинув.

Також Єнін показав заборонені Женевською конвенцією касетні боєприпаси, які використовують російські військові.

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Крім того, заступник міністра підкреслив, що 98% жертв від закладених мін – це цивільне населення, третина з них – діти. Собівартість процесу знаходження міни становить від $300 до $1000. А вартість самого снаряду всьго лише $3-5.

Єнін закликав громадян проявляти пильність та утриматися від відвідування лісопаркових зон тих територій, де перебував ворог.

Також він нагадав, що кожен громадянин може приєднатися до розчищення територій за допомогою застосунку Розмінування України. Для цього достатньо надіслати відповідний опис і зробити скріншот координатів, а вибухотехніки прибудуть та розмінують об’єкт. За два тижні надійшло понад 3 тис. таких звернень, і понад 2 тис. боєприпасів уже знешкоджено.

Єнін додав, що на сьогодні відкрито близько 14 тис. кримінальних проваджень за фактом скоєння воєнних злочинів, які вчиняються громадянами РФ або їх пособниками.