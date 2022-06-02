У районі морпорту Бердянська прогриміли потужні вибухи – ЗМІ
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В четвер, 2 червня, біля порту окупованого російськими загарбниками Бердянська на Запоріжжі прогримів сильний вибух.
Про це повідомляють ЗМІ та місцеві канали в Telegram.
Також у соцмережах публікують фотографію, на якій видно дим, що піднімається над портом.
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Незабаром з’явилася інформація про те, що в районі бердянського морпорту пролунав ще один вибух, у місцевих каналах Telegram опублікували відео з місця події.
Фото: Telegram