Червень, 02 в 14:26

В четвер, 2 червня, біля порту окупованого російськими загарбниками Бердянська на Запоріжжі прогримів сильний вибух.

Про це повідомляють ЗМІ та місцеві канали в Telegram.

Також у соцмережах публікують фотографію, на якій видно дим, що піднімається над портом.

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Незабаром з’явилася інформація про те, що в районі бердянського морпорту пролунав ще один вибух, у місцевих каналах Telegram опублікували відео з місця події.

Фото: Telegram