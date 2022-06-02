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Факти / Україна

Україна чекає від США ракетні системи HIMARS, гелікоптери Мі-17 та інші сюрпризи – Єрмак

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Андрій Єрмак
Фото: Офіс президента

Пакет озброєнь для України, зокрема РСЗВ HIMARS, про виділення якого 1 червня оголосив президент США Джо Байден – не останній, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, про це йшлося під час його телефонної розмови разом з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном та головою Об`єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

– Ми обговорили новий пакет військової допомоги США для України, який включає РСЗВ HIMARS та боєприпаси, гелікоптери Мі-17, ракети Javelin, тактичні машини, РЛС та інші боєприпаси, – уточнив керівник ОП.

Єрмак наголосив, що вони озвучили американським партнерам нові потреби Української армії для повної перемоги над Росією.

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– Можу сказати, що ми обговорили і майбутні сюрпризи, які точно не сподобаються ворогу, – зазначив він.

Білий дім 1 червня підтвердив передачу Україні РСЗВ HIMARS та боєприпасів до них в межах нового пакету військової допомоги.

До 11 пакету військової допомоги від США ввійшли також: вертольоти Mi-17, ракети Javelin, протиартилерійські радари, радіолокаційні системи повітряного спостереження, боєприпаси, запчастини та обладнання.

Для навчання українських військових застосуванню РСЗВ HIMARS знадобиться близько трьох тижнів.

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