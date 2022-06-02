Червень, 02 в 19:51

ЗСУ змусили російські війська перейти до оборони непідготовлених рубежів на Криворізькому напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ 2 червня у вечірньому зведенні.

Штурмові дії ворог проводив на Лиманському напрямку – в районі Студенок, Соснового і Ярової. Тут тривають бої.

У Сєвєродонецьку окупанти продовжують обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури.

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На Бахмутському напрямку російські війська намагаються наступати в районі Комишувахи, Миколаївки, Врубівки, Берестового та Білогорівки.

Якщо брати Волинський та Поліський напрямки, Білорусь зосередила основні зусилля на посиленні охорони кордону, зокрема проводиться мінування лісових доріг, об’їзних шляхів та мостів у районах, що межують з Україною.

За останню добу РФ втратила в Україні ще 150 своїх військових, а з початку повномасштабного вторгнення – близько 30 850.

ЗСУ також знищили за день 11 броньованих машин, 35 одиниць автомобільної техніки, два літаки ворога та стільки ж танків ворога.