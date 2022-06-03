Червень, 03 в 16:31

Продовження фінансового тиску на режим президента РФ Володимира Путіна є виправданим, але нічого не змінює в питанні припинення повномасштабної війни проти України. Головною економічною вразливістю РФ залишається експорт нафти та газу.

Про це йдеться в редакторській колонці американського агентства Bloomberg.

Журналісти нагадали, що американський лідер Джо Байден нещодавно посилив фінансові санкції проти РФ, наблизивши її до дефолту за зовнішнім боргом. Унаслідок цього Росія не змогла виплатити інвесторам відсотки за держоблігаціями в розмірі $1,9 млн, що спричинило страхові виплати.

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– Продовження цього тиску на режим президента Путіна є виправданим, але не змінить правила гри. Основною економічною вразливістю Росії залишається експорт нафти та газу. Саме на цьому США та їхнім союзникам потрібно зосередитися, – наголошується в статті.

Як зазначають автори колонки, РФ наполегливо працює над тим, щоб виплатити борги, оскільки господар Кремля Путін вважає дефолт черговим ударом по своєму авторитету. Його чиновники зуміли використати лазівку в санкціях, яка дозволила в попередні місяці здійснювати платежі за зовнішнім боргом. Проте зараз Вашингтон закрив цей канал.

Як пояснюють журналісти Bloomberg, навіть такі альтернативи, як дозвіл іноземним кредиторам відкривати рахунки в російських банках у рублях, “навряд допоможуть запобігти неминучому”.

– Однак суми на кону скромні. Росія відмовлялася від доларового боргу протягом більшої частини останнього десятиліття, скоротивши своє боргове навантаження до рівня менше 20% ВВП. І її вже заблоковано від нових запозичень. Примусовий дефолт не вдарить по кредиторах сильніше, ніж вони вже постраждали, оскільки більша частина боргу вже продана або списана, – йдеться в статті.

Журналісти зазначають, що дефолт може в першу чергу вдарити по авторитету Путіна в РФ. Раніше він вихвалявся, що врятував Росію від фінансового хаосу 1990-х років, зокрема від дефолту за внутрішнім боргом у 1998 році. І тепер ця репутація фінансової стабільності РФ, здобута значними зусиллями, була зруйнована.

Водночас дефолт Росії, на думку журналістів Bloomberg, не допоможе припинити війну проти України.

– На жаль, подальше приниження прямим дефолтом не покладе край війні. Для досягнення цієї мети альянсу необхідно зосередитися на припиненні імпорту в РФ промислових компонентів і, перш за все, на стримуванні її експорту нафти і газу, – пояснюють автори колонки.

Вони зазначають, що в обох цих питаннях є прогрес. Зокрема, російський авіаперевізник Аерофлот був відрізаний від іноземних виробників. Крім того, останні дані промислового виробництва в РФ демонструють різке скорочення в тих сферах, які потребують зовнішніх компонентів.

Цього тижня Євросоюз затвердив шостий пакет санкцій, який передбачає часткове нафтове ембарго. Йдеться про заборону на морські закупівлі нафти з РФ, а також обмеження на страхування танкерів з російською нафтою. Це значно ускладнить поставки для Москви.

Водночас автори колонки звертають увагу на те, що на запровадження нафтового ембарго підуть місяці, а ціни на нафту можуть і далі зростати, дозволяючи РФ продовжувати фінансування своєї військової машини.

Журналісти вважають, що зараз потрібно зробити значно більше для залучення альтернативних постачальників, щоб РФ була відрізана від поставок нафти. Крім того, необхідно здійснювати цілеспрямовану роботу зі скорочення закупівель газу.

– Збентежити Путіна формальним дефолтом за боргами було б добре. Але припинення війни вимагає відновлення прихильності до економічної ізоляції, – зазначається в статті.