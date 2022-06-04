Прострелив голову цивільного у Перемозі: ідентифікували російського снайпера

Червень, 03 в 21:54

Російського снайпера, який вбив під час окупації мирного мешканця села Перемога на Київщині, ідентифіковали правохоронні органи.

– Це Олег Ільїн – снайпер 15-ї окремої мотострілецької Олександрійської бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ, що належить до складу так званих російських “миротворчих” військ. Київська обласна прокуратура та слідчі СБУ встановили, що у лютому під час окупації села Перемога на Київщині цей російський “миротворець” вбив 53-річного місцевого мирного мешканця, – написала генеральний прокурор Ірина Венедіктова на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Також вона зазначила, що це сталося, коли беззбройний громадянин просто повертався додому. Кілька днів із чоловіком не було зв’язку. Його з простреленою головою знайшов друг в парку неподалік позицій, де чергували окупанти. Російські військові ще 9 днів не давали односельцям забрати жертву. Лише згодом дозволили поховати у вказаному ними місці в тому ж парку.

За словами Венедіктової, правоохоронці зібрали достатньо доказів, щоб цей військовослужбовець РФ отримав статус підозрюваного в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.

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Джерело: Ірина Венедіктова