РФ у Сєвєродонецьку обстрілює з артилерії і українських захисників, і власну піхоту – комбат Кузик

Червень, 03 в 20:01

Військові Російської Федерації під час наступу у Сєвєродонецьку обстрілюють з артилерії не лише Збройні сили України, а й власну піхоту, яка все ще наступає. Про це повідомив командир батальйону Свобода, який захищає Сєвєродонецьк, Петро Кузик.

Він зазначив, що у місті сьогодні проходять “дуже динамічні вуличні бої з успіхами різного ступеня”, проте особливої ​​складності ситуації додає перевага росіян в артилерійських стволах (1 до 20), кількості особового складу та танках.

– Вони цим активно користуються. Тактика у російської військової машини така, як вони робили в сирійському Алеппо, як вони робили в українському Рубіжному – стирають з лиця землі будинок за будинком, укріплення за укріпленням, змушують нас маневрувати. Рубіжне вони не взяли, вони стерли його з лиця землі. І ми не відійшли б, але вони взяли нас у оточення і довелося виконувати наказ, без наказу ми не відходили, – сказав Кузик.

Комбат розповів, що у Сєвєродонецьку росіяни намагаються зробити те саме, що й у Рубіжному – стерти з лиця землі будь-які укріплення, в яких перебувають наші захисники.

Зараз дивляться

– Ми міняємо тактику – намагаємось змішуватися з їхньою піхотою, щоб нівелювати їхню артилерію. Декілька днів це працювало. Сьогодні вони вже накрили артилерією і наших, і своїх. Тобто їм байдуже це. Тому нам належить ще щось вигадувати. Поки що вони не можуть нас ніде продавити. Ми їх, навпаки, відкидаємо назад, – повідомив він.

Петро Кузик наголосив, що українські захисники працюють, “як одна лінія оборони, як один спільний кулак” – і ЗСУ, і Нацгвардія, і добровольці.

– Вони випускають тих, кого наловили – нещасних із Луганська та Донецька. Їх, як правило, знищують. Потім слідують підрозділи російської армії регулярної. Вони дуже невмотивовані. І так само погано воюють. Тут є дві групи ПВК. Одна – зовсім бездарні, просто заробітчани. А інша більш-менш професійно воює, люди навчені. Вони мають різну форму, різні шеврони, – розповів він.

Комбат наголосив, що українським захисникам дуже заважає відсутність того обладнання, яке обіцяли партнери, а також засобів, які б дозволили піти в контрнаступ, щоб вигнати окупантів з української землі.

– Тому змушені працювати від оборони. Несемо втрати, перемелюємо ворога, але й самі виснажуємося. Це затягування. Я розумію та довіряю командуванню, є певні стратегії. Можливо, наше завдання в цьому: терпіти та виснажувати ворога максимально. Ми все це чудово розуміємо та усвідомлюємо свою роль піхотних підрозділів. Але хотілося б вірити, що колись надійде наказ на наступ. І буде достатньо коштів, обладнання та сил погнати цю наволоч зі святої для нас України, – резюмував він.

Фото: Svoboda.Army