Росія набирає україномовних найманців для ДРГ – Міноборони України

Червень, 03 в 17:17

Спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомляє, що командування Збройних сил Росії намагається набрати найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп із подальшим їх застосуванням в Україні.

За його словами, перевагу РФ віддає вихідцям з Донецької та Луганської областей України, які добре розмовляють українською.

– Командування Збройних сил Росії намагається також активізувати диверсійну роботу на нашій території. Для цього набирає найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп із подальшим їх застосуванням. Перевага надається вихідцям з Донецької та Луганської областей, які говорять українською, – зазначив Мотузяник під час брифінгу у Києві у п’ятницю, 3 червня.

Він також додав, що у тимчасово окупованому Херсоні агресори РФ розграбували універсальний магазин Епіцентр, а все награбоване майно одразу вивезли на територію тимчасово окупованого Кримського півострова.