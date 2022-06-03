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Факти / Україна

Росія набирає україномовних найманців для ДРГ – Міноборони України

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Олександр Мотузяник
Фото: Міноборони

Спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомляє, що командування Збройних сил Росії намагається набрати найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп із подальшим їх застосуванням в Україні.

За його словами, перевагу РФ віддає вихідцям з Донецької та Луганської областей України, які добре розмовляють українською.

– Командування Збройних сил Росії намагається також активізувати диверсійну роботу на нашій території. Для цього набирає найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп із подальшим їх застосуванням. Перевага надається вихідцям з Донецької та Луганської областей, які говорять українською, – зазначив Мотузяник під час брифінгу у Києві у п’ятницю, 3 червня.

Він також додав, що у тимчасово окупованому Херсоні агресори РФ розграбували універсальний магазин Епіцентр, а все награбоване майно одразу вивезли на територію тимчасово окупованого Кримського півострова.

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