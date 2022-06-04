Мер Львова Андрій Садовий стверджує, що вибухи в області, вочевидь, руйнують інфраструктуру.

Про це Садовий сказав у п’ятницю, 3 червня, в ефірі національного телемарафону.

– Сьогодні всі міста перебувають у однаковій ситуації, адже ми не знаємо, куди ціляться ракети, та має бути готовність… Ви ж бачите, що вони витворяють? Ось ми зараз з вами розмовляємо, а вони луплять по інфраструктурі. І скільки у Львові було ударів. Електростанції повибивало, – заявив Садовий.