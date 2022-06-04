Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Садовий: вибухи на Львівщині, вочевидь, руйнують інфраструктуру

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Андрій Садовий

Мер Львова Андрій Садовий стверджує, що вибухи в області, вочевидь, руйнують інфраструктуру.

Про це Садовий сказав у п’ятницю, 3 червня, в ефірі національного телемарафону.

– Сьогодні всі міста перебувають у однаковій ситуації, адже ми не знаємо, куди ціляться ракети, та має бути готовність… Ви ж бачите, що вони витворяють? Ось ми зараз з вами розмовляємо, а вони луплять по інфраструктурі. І скільки у Львові було ударів. Електростанції повибивало, – заявив Садовий.

Зазначимо, ведуча телевізійного каналу 1+1 Наталія Мосійчук стверджує, що зараз відбуваються вибухи у Львівській області.

Зараз дивляться

Фото: Львівська міськрада

Читайте
Бої за Сєвєродонецьк та контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: що відбувається на 100-й день війни (онлайн)

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка